Maignan decisivo Buffon | Ad oggi ha portato 6-7 punti al Milan Poi spiega l’importanza delle parate

Pianetamilan.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La leggenda della porta Gigi Buffon è stato ospite di DAZN e ha commentato Mike Maignan decisivo per il Milan nel derby contro l'Inter. Ecco il suo pensiero. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

maignan decisivo buffon ad oggi ha portato 6 7 punti al milan poi spiega l8217importanza delle parate

© Pianetamilan.it - Maignan decisivo, Buffon: “Ad oggi ha portato 6-7 punti al Milan”. Poi spiega l’importanza delle parate

Altre letture consigliate

maignan decisivo buffon oggiBuffon pazzo di Maignan: "Chi ambisce a vincere lo vorrebbe. E da capitano è più concentrato" - L’ex portiere Gianluigi Buffon, oggi capo delegazione della Nazionale italiana di Gattuso, ha parlato dagli studi di DAZN dopo la stracittadina. Lo riporta tuttomercatoweb.com

maignan decisivo buffon oggiIl gioco mentale di Maignan su Calhanoglu. Buffon entusiasta: "A livello ottico gli rimane una visuale diversa da quella che ha normalmente" - Mike Maignan ha messo le sue manone sul derby con dei miracoli su Thuram, Lautaro e Calhanoglu. milannews.it scrive

Buffon: "Ogni squadra che ambisce a vincere vorrebbe avere un portiere del calibro di Maignan" - I miracoli su Thuram, Lautaro e Calhanoglu hanno aiutato decisamente il Milan a portare a casa il derby della Madonnina di ieri sera: Mike Maignan è stato sicuramente l'MVP della partita ... Lo riporta milannews.it

Cerca Video su questo argomento: Maignan Decisivo Buffon Oggi