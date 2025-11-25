Magnini smaschera il caso doping | Ho le prove hanno fatto il mio nome per proteggere altri campioni

Ospite di Belve, nella puntata che in onda su Rai2 il 25 novembre 2025, Filippo Magnini ha fatto delle rivelazioni sul caso di doping nel quale fu coinvolto tempo fa. L’ex nuotatore ha raccontato una versione dei fatti che, se confermata, potrebbe riscrivere completamente quella vicenda. “Sono stato vittima di una macchinazione pazzesca. Ero la pedina attaccabile” rivela il nuotatore, aggiungendo di aver registrato tutto durante gli interrogatori. “Hanno calcato molto sul mio nome per non toccarne altri; atleti del nuoto ma anche di altre discipline”. Nel 2017 infatti, lo stesso anno del ritiro dalle competizioni, il campione scoprì dai giornali di essere sotto inchiesta per presunta intenzione di usare sostanze illecite mai assunte. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it © Cinemaserietv.it - Magnini smaschera il caso doping: “Ho le prove, hanno fatto il mio nome per proteggere altri campioni”

Altri contenuti sullo stesso argomento

Filippo Magnini e il caso doping: l'accusa, l'inchiesta e tutti i dettagli della vicenda - L'ex fuoriclasse del nuoto azzurro stasera racconterà i dettagli della vicenda a Belve, nell'intervista con Francesca Fagnani ... Come scrive today.it

Belve, Magnini e le accuse sul caso doping: la vicenda e l’inchiesta, cosa è successo - Grande l'attesa per l'intervista con Francesca Fagnani dell'ex fuoriclasse del nuoto azzurro, che nelle ultime settimane sta ... Riporta msn.com

Magnini a Belve: «Federica Pellegrini non si è rivelata la persona che pensavo. La verità sul doping? Colpito me per salvarne altri» - Filippo Magnini a «Belve» torna sul caso doping chiuso nel 2020 e accusa la Procura sportiva: «Vittima di una macchinazione, ho registrato tutto. Scrive msn.com