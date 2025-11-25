Magnini | Doping? Io vittima macchinazione Pellegrini? Non fu bella storia

L'ex nuotatore azzurro Filippo Magnini si toglie più di un sassolino dalle scarpe e racconta una versione dei fatti inedita sulle indagini. 🔗 Leggi su Golssip.it

magnini doping io vittima“Le accuse di doping? Sono stato vittima di una macchinazione pazzesca, ho registrato gli interrogatori hanno calcato sul mio nome per non toccare altri”: Filippo Magnini ... - L'ex campione di nuoto racconta la sua verità sulle accuse di doping e rivela dettagli inediti sull'amore con Pellegrini ... ilfattoquotidiano.it scrive

