Maggiore accesso alla giustizia per le donne vittime di violenza Inaugurata la Stanza tutta per sé a Bobbio

25 nov 2025

In occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, alle 11 di questa mattina è stata inaugurata a Bobbio la “Stanza tutta per sé”, uno spazio sicuro e accogliente pensato per le donne vittime di violenza. Il progetto, frutto della collaborazione tra la Compagnia. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

