Madre e fratello morti in casa per Uber Capucci chiesta la condanna all' ergastolo

Modenatoday.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel coso dell'udienza svoltasi oggi davanti alla Corte d'Assise, presso il Tribunale di Modena, è stata avanzata dal pm Giulia Stignani la richiesta di condanna all'ergastolo nei confronti di Uber Capucci. Il 69enne di Vignola, come si ricorderà, si trova alla sbarra con l'accusa di duplice. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

