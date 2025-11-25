Madre e figlio autistici ricevono il Prestigioso riconoscimento Premio Caruso a Montecitorio

Il Prestigioso Premio Caruso: Ieri, lunedì 24 novembre 2025, presso la splendida Sala della Regina di Montecitorio, Camera dei Deputati, in una atmosfera di solennità eccezionale, ANILDD e Vigor Music hanno conferito il premio Caruso alla Dottoressa Luisa Di Biagio e al figlio Filippo Di Biagio, premiandoli assieme ad altri nomi che rendono orgogliosa l’attività a favore del sociale in Italia e all’estero. Il premio, ormai alla dodicesima edizione, intende riconoscere il valore dell’impegno delle eccellenze internazionali a favore dell’inclusione, del sostegno dei giovani, vero investimento per il futuro di tutti, e attraverso l’arte in ogni sua espressione. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Madre e figlio autistici ricevono il Prestigioso riconoscimento Premio Caruso a Montecitorio

Altri contenuti sullo stesso argomento

Telesveva. . Calimera, madre uccide il figlio di 8 anni e si toglie la vita: recuperata in mare l’auto della donna #lecce #cronaca #omicidio #suicidio - facebook.com Vai su Facebook

«Mio figlio autistico, io ammalata, grazie a chi mi aiuta» - Manca un farmaco che lui prende, ormai capita un paio di volte all’anno ... Scrive corriere.it

Olbia, ancora diritti negati: «Anche per mio figlio, autistico, avere un prestito è impossibile» - Olbia Il caso di Elena, la giovane autistica a cui è stato negato un prestito da una finanziaria – e sul quale famiglia e società hanno dato versioni diverse – non è affatto un episodio isolato. Secondo msn.com

Il figlio autistico caduto dal balcone: la madre finisce a processo - SILVI La mattina in cui Angelo (nome di fantasia) è uscito sul balcone e accidentalmente è caduto di sotto non era solo in casa, come inizialmente era stato ipotizzato. Scrive ilmessaggero.it