Madonna in arrivo un EP speciale dedicato all’album Bedtime stories

A voler essere precisi, Bedtime stories, il sesto album in studio di Madonna, pubblicato il 25 ottobre 1994, ha già spento trentuno candeline. Questo, tuttavia, non impedirà alla popstar di celebrare il suo trentennale con un EP in uscita il 28 novembre. Il progetto, che includerà materiale inedito e demo, verrà pubblicato in concomitanza con la riedizione del disco originale in una versione in vinile argentato a tiratura limitata. Madonna pubblica un EP e una riedizione speciale di “Bedtime stories”. L’album si può pre-ordinare e pre-salvare e sono già ascoltabili tre brani: Human Nature (Howie Tee New Clean Edit), Right On Time (Original Demo), e Love Won’t Wait (Original Demo Edit). 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Madonna, in arrivo un EP speciale dedicato all’album “Bedtime stories”

