Alla TSC Arena in Serbia va in scena una sfida delicatissima della 5ª giornata della fase a lega di Europa League: Maccabi Tel Aviv a caccia della prima vittoria nel girone, Lione chiamato a ritrovare certezze dopo il primo stop europeo e un periodo complicato anche sul piano dei risultati. Come arrivano le due squadre. Maccabi Tel Aviv La situazione dei gialli si è fatta pesante: dopo quattro giornate hanno raccolto un solo punto e arrivano da tre sconfitte consecutive nella competizione. Il ko per 2-0 contro l’Aston Villa nell’ultimo turno ha ulteriormente ridotto il margine d’errore: per rientrare davvero in corsa servirà un cambio di passo immediato, soprattutto in attacco. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Maccabi Tel Aviv-Lione: anteprima, probabili formazioni e pronostico (Europa League)