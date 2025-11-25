Ma veramente? Francesca Fagnani lo fa solo una volta durante tutta la stagione di Belve | la curiosa scoperta

Oggi, martedì 25 novembre, il pubblico di Rai 2 ritrova Belve in prima serata, pronta a riaccendere quell’appuntamento fisso che negli ultimi anni ha trasformato il programma in un vero fenomeno televisivo. A dominare la scena, come sempre, sono gli ospiti, e questa volta sullo sgabello più temuto della tv si alternano Martina Colombari, Filippo Magnini e Orietta Berti. Eppure, al di là delle confessioni e dei momenti di tensione che ogni puntata regala, l’attenzione degli spettatori finisce immancabilmente per tornare su di lei: Francesca Fagnani, la padrona di casa che, serata dopo serata, aggiorna un immaginario estetico diventato ormai iconico. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it