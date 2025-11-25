Ma perché Schlein festeggia? la fregatura di Fico e Decaro | quindi oggi

- Due o tre cosette sulle elezioni regionali in Puglia, Campania e Veneto. - Non capisco chi titola “il centrosinistra si prende.” o “il centrodestra si prende..”. Nessuno ha preso niente: ognuno si è tenuto quello che già aveva. - Molto significativo che Elly Schlein abbia scelto di andare a festeggiare questa giornata, prima di tutto, a Napoli e solo dopo a Bari. Cioè è andata a festeggiare la vittoria di un governatore del M5S invece di gioire col “suo” candidato Decaro in Puglia. - Va bene: lei e Decaro non si amano e gira voce che lui voglia fare le scarpe a lei, scippandogli la segreteria. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

