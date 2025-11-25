M5S non è in difficoltà L' ultimo delirio di Casalino

Confondere una vittoria con un periodo di forma smagliante è un errore tanto comune quanto pericoloso. Il centrosinistra esce dalle ultime elezioni Regionali con delle certezze in più, due vittorie convincenti in Campania e in Puglia, una sonora sconfitta in Veneto. Tutto questo, però, non significa che le opposizioni possano dormire sonni tranquilli. Eppure la sensazione sembra questa. L’ex esponente del Movimento 5stelle, Rocco Casalino, ha già detto che, stando al suo ragionamento, il Movimento di Giuseppe Conte non è per nulla in difficoltà. #ottoemezzo Il risultato del M5S in Campania con la vittoria di Roberto Fico nel commento di Rocco Casalino https:t. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

