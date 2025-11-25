L' uomo dei droni e il killer dei russi | ecco chi conduce davvero il negoziato tra Usa e Ucraina

Kyrylo Budanov e Dan Driscoll: sono loro le eminenze grigie che tirano le fila dei colloqui di Abu Dhabi, ulteriore passo negoziale nella girandola di incontri per arrivare alla pace in Ucraina. In Europa, il primo è certamente il più celebre tra i due: Budanov è "il killer dei russi", come lo ha ribattezzato velenosamente il Cremlino che lo accusa di terrorismo. Kyrylo Budanov. Il suo Gur, l'intelligence militare ucraina, è indicato tra i responsabili degli omicidi “eccellenti” in Russia, come quello di Darya Dugina — figlia dell'ideologo russo Alexander Dugin, che sarebbe stato il vero obiettivo dell'attentato — o quello del blogger pro-Russia Vladlen Tatarsky. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - L'uomo dei droni e il killer dei russi: ecco chi conduce davvero il negoziato tra Usa e Ucraina

