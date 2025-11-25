L’universo Far Cry approda in tv con l’annuncio di una serie antologica su Hulu e Disney +

Milano, 25 novembre 2025 – Hulu e Disney+ hanno annunciato ufficialmente lo sviluppo di Far Cry, una nuova serie TV ispirata all’omonima saga videoludica di Ubisoft. Il progetto, ideato da Noah Hawley, già autore e showrunner di Alien: Pianeta Terra per FX, seguirà una struttura antologica, raccontando ogni stagione una nuova storia ambientata in un futuro crudo e violento in cui la sopravvivenza è l’unica legge possibile. Il tono promette di essere in linea con l’identità del franchise: estremismo, guerriglia, follia e culti armati, ma con un approccio narrativo più maturo e seriale. Un universo di caos e azione arriva sugli schermi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

