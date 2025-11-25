L' Union Brescia si concentra sulla Coppa Italia | è sfida contro la Sambenedettese

Brescia, 25 novembre 2025 – Dopo la prova d'orgoglio che le ha permesso di giocare alla pari con il Vicenza capolista (con ben dieci punti di vantaggio) e in attesa del posticipo che lunedì sera la porterà sul campo tradizionalmente ostico di un Cittadella in costante risalita, l'Union Brescia accantona, almeno per alcune ore, il campionato e si dedica alla Coppa Italia. La squadra di mister Diana alle 20.30 di mercoledì 26 novembre sarà infatti impegnata al "Riviera delle Palme" per sfidare la Sambenedettese in una gara valida per gli ottavi di finale della competizione tricolore. Sarà una sfida in gara unica, che offrirà direttamente alla vincitrice il lasciapassare per i quarti.

