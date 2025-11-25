Luminarie polari pista di pattinaggio e winter park | a Fondi arriva il Bianco Natale

Fondi, 25 novembre 2025 – Luminarie polari, una grande pista di pattinaggio sul ghiaccio, un winter park al Nicholas Green e tanti eventi a tema: il 2026 a Fondi sarà un “ Bianco Natale ”. Anche quest’anno lo scopo del cartellone ufficiale sarà quello di trasmettere il calore delle festività, rilanciare l’industria culturale e dare impulso al turismo e allo shopping con particolare attenzione al centro storico e alle piccole attività. La data scelta per il momento più amato, l’accensione delle luminarie, è come da tradizione l’ultimo venerdì di novembre. L’appuntamento è alle 17:00 in Piazza IV Novembre dove gli studenti di tutti gli istituti comprensivi della città coordinati da Michelina Carnevale formeranno un suggestivo coro gospel. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it