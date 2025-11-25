L' ultimo viaggio del postale soppressa la linea Palermo-Napoli della Tirrenia | preoccupazione per la sorte dei marittimi
Fine di un'epoca. Quello di oggi, 25 novembre 2025, sarà l'ultimo viaggio del “postale”. Tirrenia, compagnia di navigazione del gruppo Moby-Cin, ha soppresso la linea Palermo-Napoli. Una decisione presa a causa dei problemi economico-finanziari della società che fa capo all'armatore Vincenzo. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
Tg2. . A #Milano si sono svolti i funerali di #OrnellaVanoni, commozione, applausi e ricordi hanno accompagnato l'ultimo viaggio della grande artista - facebook.com Vai su Facebook
L'ultimo viaggio di #OrnellaVanoni: i funerali alle 15. Su RTL 102.5 in onda l'iconico concerto dello scorso anno al Teatro degli Arcimboldi ? di Francesco Fredella Vai su X
Viaggio del Postale: la tradizione unisce Porto Torres a Stintino - Si rinnova il Viaggio del Postale, giunto alla sua XXX edizione, che rievoca l’antico collegamento commerciale via mare tra Stintino e Porto Torres, istituito per la prima volta ufficialmente nel 1909 ... Come scrive unionesarda.it
Viaggio del Postale: annulli filatelici a Stintino e Porto Torres - In occasione della trentesima rievocazione storica de “Il viaggio del Postale”, in programma a Porto Torres venerdì 4 luglio e a Stintino sabato 5 luglio, Poste Italiane attiverà due servizi ... Segnala unionesarda.it