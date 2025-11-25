Lukaku il vice di Conte contro l’Atalanta il Napoli risponde sul campo a magistratura e illazioni su Conte Athletic

Il Napoli ha vinto 3-1 contro l’Atalanta in campionato e, dopo i giorni di pausa del tecnico Antonio Conte a Torino, sembra ora essere tutto tornato alla normalità. Inoltre, era presente allo stadio anche Romelu Lukaku, infortunato. La vittoria del Napoli sull’Atalanta e Lukaku “vice-allenatore”. James Horncastle scrive su Athletic: Dopo aver perso a Bologna due settimane fa, Antonio Conte aveva bisogno di una pausa. Invece di rimanere a Napoli, ha trascorso una settimana a Torino, a casa sua. Ciò ha portato a speculazioni sul suo futuro. Conte è tornato lunedì, ricaricato. Ma il sismografo del Vesuvio ha iniziato a scarabocchiare vistosamente giovedì, quando il Napoli ha espresso “stupore e sgomento” per la decisione di rinviare a giudizio De Laurentiis per le operazioni Osimhen e Manolas tra il 2019 e il 2021. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

