Lukaku il vice di Conte contro l’Atalanta il Napoli risponde sul campo a magistratura e illazioni su Conte Athletic
Il Napoli ha vinto 3-1 contro l’Atalanta in campionato e, dopo i giorni di pausa del tecnico Antonio Conte a Torino, sembra ora essere tutto tornato alla normalità. Inoltre, era presente allo stadio anche Romelu Lukaku, infortunato. La vittoria del Napoli sull’Atalanta e Lukaku “vice-allenatore”. James Horncastle scrive su Athletic: Dopo aver perso a Bologna due settimane fa, Antonio Conte aveva bisogno di una pausa. Invece di rimanere a Napoli, ha trascorso una settimana a Torino, a casa sua. Ciò ha portato a speculazioni sul suo futuro. Conte è tornato lunedì, ricaricato. Ma il sismografo del Vesuvio ha iniziato a scarabocchiare vistosamente giovedì, quando il Napoli ha espresso “stupore e sgomento” per la decisione di rinviare a giudizio De Laurentiis per le operazioni Osimhen e Manolas tra il 2019 e il 2021. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Argomenti simili trattati di recente
Lukaku il vice di Conte contro l’Atalanta, il Napoli risponde sul campo a magistratura e illazioni su Conte (Athletic) Conte è tornato a Napoli ricaricato dopo una pausa a casa sua a Torino. Ora gli azzurri sono pronti a continuare la lotta per lo scudetto. https://w - facebook.com Vai su Facebook
Lukaku fa da vice, Conte scherza: "Gli voglio troppo bene per consigliargli di fare l'allenatore" - Antonio Conte, allenatore del Napoli, dopo la vittoria contro l'Atalanta si è soffermato anche su Romelu Lukaku: "Ha ricominciato ad allenarsi, ma a parte. Segnala tuttonapoli.net
Napoli, Conte fa chiarezza sul rientro di Lukaku e su come sia già stato decisivo poi esprime un desiderio - Per Buongiorno non c'è mai stata rottura nel rapporto col tecnico ma solo un calo di energie mentali, il difensore convinto che il peggio sia passato, Conte rimanda ritorno Lukaku ... Secondo sport.virgilio.it
Quando rientra Lukaku dopo l’infortunio: Conte punta ad averlo a disposizione per una data precisa - C’è una data da cerchiare in rosso per capire se in quell’occasione il belga sarà già pronto a scendere in campo. Da fanpage.it