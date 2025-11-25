Luis Henrique via dall’Inter? Le strade possono separarsi già a gennaio ma prima Chivu vuole metterlo alla prova! Col Milan è arrivato un indizio
Inter News 24 Luis Henrique via dall’Inter? Le strade possono separarsi già a gennaio, ma prima Chivu vuole metterlo alla prova! Le ultime sul suo futuro. L’emergenza tecnica che sta colpendo la fascia destra dell’Inter ha messo impietosamente a nudo uno degli errori di valutazione commessi durante l’ultima sessione di calciomercato estivo. La strategia della dirigenza di Viale della Liberazione prevedeva l’innesto di Luis Henrique, esterno brasiliano prelevato dall’Olympique Marsiglia, proprio per garantire un’alternativa valida e affidabile a Denzel Dumfries, il titolare indiscusso del ruolo. 🔗 Leggi su Internews24.com
