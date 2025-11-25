L’Ucraina ha accettato la bozza per la pace degli Usa Trump piega Zelensky e avvicina la fine del conflitto

Mentre l’Ucraina prende tempo sul piano di pace di Trump ma sembra sempre più vicina ad accettarlo e la Russia rigetta quello alternativo dell’Ue, i diplomatici di Washington e di Mosca si sono incontrati in segreto ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti, per due giorni, al fine di trattare direttamente la conclusione del conflitto. A darne notizia è il Financial Times, secondo cui la delegazione di Donald Trump, guidata dal Segretario dell’Esercito statunitense Dan Driscoll, e quella di Vladimir Putin stanno dando il via a round negoziali che, secondo quanto riferiscono fonti informate sui fatti, si spera “porteranno importanti novità a breve”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

