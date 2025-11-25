L’Ucraina accetta le condizioni per un accordo di pace Lavrov | La Russia potrebbe rifiutare
Una delegazione ucraina avrebbe raggiunto un’intesa preliminare con gli Stati Uniti sui termini di un possibile accordo di pace. A riportarlo è Abc News, che cita un funzionario americano rimasto anonimo. Secondo la fonte, «gli ucraini hanno accettato l’accordo di pace», anche se restano «alcuni dettagli minori da sistemare». La dichiarazione, filtrata mentre tra Washington, Mosca e Kiev proseguono contatti indiretti e negoziati tecnici, rappresenta uno dei segnali più concreti degli ultimi mesi sul possibile avvicinamento delle parti. La notizia arriva in un momento in cui la leadership ucraina, sotto crescente pressione militare e diplomatica, sta cercando una via d’uscita che garantisca sicurezza, sostegno occidentale e un quadro minimo di tutela territoriale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Leggi anche questi approfondimenti
Le delegazioni degli Stati Uniti e dell'Ucraina hanno dichiarato di aver raggiunto "progressi significativi" durante i colloqui per una controproposta al piano di pace tra Kiev e Mosca. Ora bisognerà capire se Mosca è disposta ad accettare le modifiche ? https:/ - facebook.com Vai su Facebook
Trump minaccia l’Ucraina: “Accetta entro giovedì o basta armi e intelligence” - la Repubblica Vai su X
Israele accetta la proposta di accordo di Trump. 'Ma Hamas deponga le armi' - Israele "ha detto sì all'ultima proposta di accordo con Hamas" avanzata dal presidente Usa Donald Trump: lo ha annunciato il ministro degli Esteri israeliano, Gideon Sa'ar, parlando da Budapest ... Riporta ansa.it