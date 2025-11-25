L’Ucraina accetta le condizioni per un accordo di pace Lavrov | La Russia potrebbe rifiutare

Una delegazione ucraina avrebbe raggiunto un’intesa preliminare con gli Stati Uniti sui termini di un possibile accordo di pace. A riportarlo è Abc News, che cita un funzionario americano rimasto anonimo. Secondo la fonte, «gli ucraini hanno accettato l’accordo di pace», anche se restano «alcuni dettagli minori da sistemare». La dichiarazione, filtrata mentre tra Washington, Mosca e Kiev proseguono contatti indiretti e negoziati tecnici, rappresenta uno dei segnali più concreti degli ultimi mesi sul possibile avvicinamento delle parti. La notizia arriva in un momento in cui la leadership ucraina, sotto crescente pressione militare e diplomatica, sta cercando una via d’uscita che garantisca sicurezza, sostegno occidentale e un quadro minimo di tutela territoriale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

