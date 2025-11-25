Modena, 25 novembre 2025 — Le rockstar non cadono: atterrano. E se c’è un artista capace di trasformare un imprevisto in un gesto di spettacolo puro, sicuramente Luciano Ligabue può essere uno di questi. Al PalaPanini di Modena, durante il tradizionale raduno del fan club, il rocker di Correggio è finito a terra nel bel mezzo di “ Balliamo sul mondo ”. Un salto, un attimo di squilibrio, poi la caduta all’indietro. Ma invece di interrompere l’esibizione, il Liga ha continuato a suonare la chitarra rimanendo sdraiato per qualche secondo, prima di rialzarsi con un sorriso largo che ha rassicurato tutti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Luciano Ligabue, caduta sul palco durante il concerto a Modena: il video è virale