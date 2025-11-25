Lucchese - Bilancio mercato e prospettive La Pantera aspetta almeno due acquisti

Sergio Pirozzi ha fissato un primo bilancio a cavallo della riapertura del mercato – fissata per i primi giorni di dicembre – e la conclusione del girone di andata. Due momenti ritenuti chiave dal trainer rossonero per capire meglio le aspirazioni delle squadre che puntano a salire. Riguardo al mercato, l’impressione è che la società – alla luce delle possibili partenze di altri due giocatori che non trovano spazio, ma anche di fronte agli infortuni capitati a Pupeschi e a Picchi, per i quali potrebbero profilarsi recuperi abbastanza lunghi –, possa decidere di compiere, addirittura, due movimenti in entrata, per provare ad alzare l’asticella, sia a centrocampo che in attacco. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Lucchese - Bilancio, mercato e prospettive. La Pantera aspetta almeno due acquisti

