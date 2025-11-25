Luca Santambrogio entra in Fitch Ratings come associate director

Fitch Ratings ha comunicato la nomina di Luca Santambrogio come associate director nella divisione Emea Utilities & Transport, ampliando ulteriormente le proprie competenze nel credito corporate e nelle operazioni strutturate. Prima di approdare in Fitch, Santambrogio ha sviluppato un consolidato percorso nel Corporate Banking e nella finanza strutturata, ricoprendo ruoli di crescente responsabilità in primari istituti finanziari, tra cui Deutsche Bank e Intesa Sanpaolo. L'articolo proviene da Ildenaro.it. 🔗 Leggi su Ildenaro.it