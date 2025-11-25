Luca Moretti e Piero Rossi sono i nuovi membri delle partecipate comunali

Nominati i nuovi membri delle partecipate comunali. Si tratta di Luca Moretti, che entra nel consiglio di amministrazione dell’Ente Serristori dopo le dimissioni di Andrea Fabbroni, e di Piero Rossi, che entra nel consiglio dell’ICEC dopo le dimissioni di Simone Sanchini. “Abbiamo accettato con. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

