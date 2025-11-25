Love wedding conquista il Lavello
Buona la prima di “Love Wedding - organizza il tuo matrimonio”, l'evento dedicato agli sposi andato in scena nella suggestiva cornice del monastero di Santa Maria del Lavello. A parte la giornata un po' fredda, soddisfazione tra pubblico e organizzatori per questa manifestazione che ha visto. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
