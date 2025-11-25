L' Outlet alle porte di Rimini svela il piano di espansione | nuovi negozi ristoranti e si punta al fashion
È stato presentato il nuovo piano di sviluppo 2026-2029 del San Marino Outlet, un progetto che inaugura una nuova fase di crescita dell’asset promosso da Borletti Group, Domus Srl e DeA Capital Alternative Funds Sgr entrata recentemente - come partner finanziario nel ruolo di socio di minoranza -. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
