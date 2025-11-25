Lotto e Superenalotto estrazioni di Oggi martedì 25 novembre 2025 | numeri e combinazione vincente

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30 Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di sabato 22 novembre 2025, non ci sono stati né 6 né 5+. Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto: Ruota 1° ritard. 2° ritard. 3° ritard. 4° ritard. 5° ritard. Bari: 20 (92) 46 (86) 56 (51) 78 (50) 1 (45) Cagliari: 8 (113) 19 (74) 72 (70) 2 (67) 55 (66) Firenze: 42 (123) 5 (64) 65 (59) 63 (59) 37 (47) Genova: 73 (79) 10 (73) 52 (65) 30 (57) 82 (55) Milano: 23 (73) 89 (63) 73 (55) 50 (52) 36 (50) Napoli: 33 (87) 58 (76) 37 (59) 45 (53) 11 (46) Palermo: 16 (57) 5 (55) 30 (49) 76 (48) 36 (47) Roma: 63 (109) 16 (96) 6 (60) 70 (56) 51 (56) Torino: 88 (75) 89 (74) 57 (66) 41 (65) 18 (62) Venezia: 71 (81) 44 (75) 57 (72) 39 (57) 12 (50) Nazionale: 82 (136) 59 (112) 35 (106) 6 (66) 30 (56). 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi martedì 25 novembre 2025: numeri e combinazione vincente

