Lorenzo Salvetti dalla finale di X Factor 2024 ad Amici 25 | il talent di De Filippi è un'occasione imperdibile

Ecco perché la scelta di Lorenzo Salvetti, ex finalista di X Factor 2024, di arrivare come concorrente ad Amici è un cortocircuito per i talent musicali. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Lorenzo Salvetti è un nuovo allievo della scuola di Amici. Il giovane cantante è stato finalista a X Factor e il suo arrivo nel talent di Maria De Filippi fa segnare un evento che non era mai successo prima. - facebook.com Vai su Facebook

"#lorenzosalvetti" - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X

Lorenzo Salvetti ad Amici dopo la finale a X Factor, è la prima volta nella storia dei due talent - Il giovane cantante è stato finalista a X Factor e il suo arrivo nel talent di Maria De Filippi ... Scrive fanpage.it

Lorenzo Salvetti: chi è il nuovo cantante di Amici già visto a X Factor - Nella puntata del pomeridiano di domenica 23 novembre di Amici di Maria De Filippi farà il suo ingresso nella scuola un cantante di nome Lorenzo. Da tag24.it

Chi è Lorenzo Salvetti, nuovo allievo di Amici 25 ed ex di X Factor/ “Ora so cosa voglio fare” - Chi è Lorenzo Salvetti, nuovo allievo di Amici 25? Segnala ilsussidiario.net