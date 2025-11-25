Lorenzo Salvetti dalla finale di X Factor 2024 ad Amici 25 | il talent di De Filippi è un'occasione imperdibile

Fanpage.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ecco perché la scelta di Lorenzo Salvetti, ex finalista di X Factor 2024, di arrivare come concorrente ad Amici è un cortocircuito per i talent musicali. 🔗 Leggi su Fanpage.it

