Lorenzo Buffon morto l’ex portiere di Milan e Inter Nel 1958 il matrimonio con Edy Campagnoli

Milano, 25 novembre 2025 – Addio, Tenaglia. La Milano – e l’Italia – del pallone piangono Lorenzo Buffon, portiere con le maglie di Milan, il club per cui ha sempre tifato e per il quale aveva anche lavorato a fine carriera, ma anche Inter. Aveva 95 anni. Buffon divenne molto noto anche per motivi extracalcistici: nel 1958, infatti, s posò Edy Campagnoli, storica valletta di Lascia e Raddoppia, il quiz televisivo condotto da Mike Bongiorno. Era parente alla lontana di Gigi Buffon, estremo difensore di Parma, Juventus e Italia. Lorenzo, infatti, era cugino di secondo grado del nonno dell’attuale team manager azzurro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Lorenzo Buffon, morto l’ex portiere di Milan e Inter. Nel 1958 il matrimonio con Edy Campagnoli

