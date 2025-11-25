L’ora più buia
Kiev, 25 novembre 2025 – L’Ucraina sta vivendo la sua ora più buia, quelle che rischiano di precedere il baratro. Negli scorsi giorni il presidente Volodymyr Zelensky, in un messaggio, ha lanciato l’allarme: “Potremmo essere costretti a scegliere tra la nostra dignità e la rinuncia del nostro miglior alleato”. Una scelta definita “drammatica”, riferendosi al piano di pace promosso da Donald Trump; un piano articolato in 28 punti che, de facto, prevede la resa dell’Ucraina, tra cessione dei territori occupati (Donbass e Crimea) e smantellamento delle forze armate. Quella prima bozza è stata poi oggetto di revisioni e miglioramenti a Ginevra dove le delegazioni di Stati Uniti, Unione europea e Ucraina hanno avviato una prima fase di negoziato. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
Holodomor 1932-1933. Ieri non è stata solo una giornata di memoria, ma di resistenza a un presente buio. "Gli italiani che sono qui sono consapevoli del fatto che l'ora più difficile per l'Ucraina è oggi l'ora più buia dell'Europa". Grazie a Carmelo Palma di
Sarebbe importante se i leader di partito che ritengono questa l'ora più buia per l'Europa e l'Ucraina decidessero di dedicare due ore al popolo ucraino oggi pomeriggio presentandosi a piazza dell'Esquilino a Roma alle 15.00.
