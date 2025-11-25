L’ora più buia

Kiev, 25 novembre 2025 – L’Ucraina sta vivendo la sua ora più buia, quelle che rischiano di precedere il baratro. Negli scorsi giorni il presidente Volodymyr Zelensky, in un messaggio, ha lanciato l’allarme: “Potremmo essere costretti a scegliere tra la nostra dignità e la rinuncia del nostro miglior alleato”. Una scelta definita “drammatica”, riferendosi al piano di pace promosso da Donald Trump; un piano articolato in 28 punti che, de facto, prevede la resa dell’Ucraina, tra cessione dei territori occupati (Donbass e Crimea) e smantellamento delle forze armate. Quella prima bozza è stata poi oggetto di revisioni e miglioramenti a Ginevra dove le delegazioni di Stati Uniti, Unione europea e Ucraina  hanno avviato una prima fase di negoziato. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

