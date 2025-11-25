Roma, 25 novembre 2025 – Per Vincenzo De Luca la parola pensione suona come una coltellata. L’ex governatore della Campania, archivia i suoi dieci anni da presidente, ma non pensa affatto, a 76 anni, di fare il nonno a tempo pieno dei suoi tre nipotini. La sua uscita di scena da Palazzo Santa Lucia è un passo laterale. Nelle ore della festa di Roberto Fico nel sancta sanctorum del campo largo,l’ex sceriffo di Salerno osserva un malmostoso distacco, carico di aspettative e strategie. Nessuno si aspetta però di vederlo a ciondolare a Salerno lungo i vicoli delle Luci da Artista dopo 17 anni da sindaco, 6 anni da deputato e 10 da governatore. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - L’operazione De Luca. Nove suoi fedelissimi a presidiare la Regione