Look retrò senza rinunce audio Scopri la gamma Philips Century ispirata ai grandi del passato

Dday.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cuffie, giradischi e radio portatili ispirati al design "di una volta" ma con il cuore moderno. L'anima di ieri e la tecnologia di oggi per festeggiare i 100 anni di Philips Sound. 🔗 Leggi su Dday.it

look retr242 senza rinunce audio scopri la gamma philips century ispirata ai grandi del passato

© Dday.it - Look retrò, senza rinunce audio. Scopri la gamma Philips Century, ispirata ai grandi del passato

News recenti che potrebbero piacerti

Cerca Video su questo argomento: Look Retr242 Senza Rinunce