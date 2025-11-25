Londra edificio in fiamme | 150 vigili del fuoco sul posto con 25 autopompe

Un incendio è divampato in un edificio nella zona ovest di Londra. Si ritiene che il palazzo contenesse fuochi d’artificio, hanno detto i vigili del fuoco di Londra. I servizi di emergenza hanno dichiarato che l’incidente è “grave”, con circa 150 vigili del fuoco e 25 autopompe sul posto nel tentativo di domare l’incendio nell’edificio a due piani su Bridge Road a Southall. I vigili del fuoco hanno detto che tre quarti della struttura, composta da un magazzino e uno spazio commerciale, sono andati a fuoco. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

