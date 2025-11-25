Londra edificio in fiamme | 150 vigili del fuoco sul posto con 25 autopompe
Un incendio è divampato in un edificio nella zona ovest di Londra. Si ritiene che il palazzo contenesse fuochi d’artificio, hanno detto i vigili del fuoco di Londra. I servizi di emergenza hanno dichiarato che l’incidente è “grave”, con circa 150 vigili del fuoco e 25 autopompe sul posto nel tentativo di domare l’incendio nell’edificio a due piani su Bridge Road a Southall. I vigili del fuoco hanno detto che tre quarti della struttura, composta da un magazzino e uno spazio commerciale, sono andati a fuoco. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Leggi anche questi approfondimenti
Ora, da Honebu...Carlo Caruso presenta le architetture di Renzo Piano in Europa: da Parigi a Londra, da Berlino a Basilea e Berna, fino a Cagliari con l'edificio ex CIS tra Viale Diaz e Viale Bonaria. - facebook.com Vai su Facebook
? I luoghi dei Beatles a Londra – Parte III I luoghi segreti, le case, le curiosità e gli angoli nascosti della leggenda Oltre ai luoghi iconici come Abbey Road o Savile Row, Londra custodisce tanti altri angoli legati alla storia dei Beatles. Case , parchi e strade d Vai su X
Londra, edificio in fiamme: l'alta colonna di fumo - Si ritiene che il palazzo contenesse fuochi d'artificio, hanno detto i vigili del fuoco di Londra. Da video.corriere.it
Enorme incendio a Londra, pompieri costretti ad arretrare - U n enorme incendio è divampato in un magazzino che potrebbe contenere materiale pirotecnico a Southall, nella parte occidentale di Londra. Riporta msn.com
Incendio a Londra, in fiamme l’11° piano di un palazzo a Walworth - La London Fire Brigade è intervenuta per domare un incendio scoppiato all’undicesimo piano di un edificio residenziale a Walworth, nella zona sud di Londra. Come scrive la7.it