Con l’avvicinarsi di dicembre, la Lombardia si prepara a vivere il periodo più magico dell’anno, quando città e borghi si accendono di luminarie, grandi alberi addobbati e presepi, mentre le tradizionali casette di legno tornano a popolare piazze e vie storiche offrendo prodotti tipici, decorazioni e profumi invernali. I mercatini natalizi sono ormai diventati simbolo delle feste e capaci di coinvolgere grandi e piccoli in un’atmosfera calda e accogliente. Milano, cuore pulsante della regione, propone due appuntamenti imperdibili: dal 5 all’8 dicembre 2025 la storica fiera Oh Bej! Oh Bej!, intorno al Castello Sforzesco, richiama visitatori con centinaia di espositori che propongono artigianato, dolci tipici e decorazioni, mentre caldarroste e profumi speziati creano un’atmosfera unica, con ingresso gratuito e apertura dalle 9 alle 21. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Lombardia d'incanto, il viaggio tra luci e tradizioni