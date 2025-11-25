Lo stile professionale di Unipol | Reciprocità rispetto e parità L’inclusione si vede nei fatti
Vittorio Verdone, chief human resources & internal communication officer di Unipol, quali sono le iniziative messe in campo dal Gruppo in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne? "Le iniziative crescono ogni anno e rappresentano un segnale importante sia per il pubblico esterno sia per quello interno. La rassegna Non Ballo da Sola di Cubo Unipol si diffonde nel tempo a mano a mano che aumentano le tappe sul territorio nazionale in occasione dell’installazione di nuove panchine rosse. Per i dipendenti e per l’azienda stessa cresce la consapevolezza del tema non soltanto in questa giornata e in queste settimane, ma durante tutto l’anno. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
