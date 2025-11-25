Vince Gilligan ha fatto la storia della televisione quando ha creato Breaking Bad, il dramma criminale iconico che ha dato vita a un intero franchise. Ma c’è uno show nell’universo di Walter White che Gilligan non ha mai voluto toccare, nemmeno da lontano. E forse ha fatto bene. Mentre Gilligan torna sotto i riflettori con Pluribus, la sua nuova serie sci-fi per Apple TV con protagonista Rhea Seehorn di Better Call Saul, vale la pena ricordare che non tutto ciò che porta il marchio Breaking Bad è oro colato. Anzi, esiste un’anomalia così imbarazzante nel franchise che persino i fan più accaniti potrebbero non conoscere: Slippin’ Jimmy, uno spinoff animato che ha fatto rimpiangere a molti di aver mai premuto play. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Lo spinoff animato di Breaking Bad che ha tradito tutto ciò che rendeva grande la serie: tutti vogliono dimenticarlo