All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Da ormai un mese, da quando Shiseido ha lanciato il Micro Click Concentrate, il mio algoritmo ha deciso che dovevo assolutamente provarlo. Non so perché abbia scelto proprio me, forse ha capito che sto entrando in quella fase della vita in cui comincio a guardare con più attenzione le rughe d’espressione, quelle piccole linee che fino a poco tempo fa ignoravo e che oggi noto ogni volta che apro la fotocamera interna. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Lo Shiseido Micro Click Concentrate promette di attenuare le rughe di espressione. Ma funziona davvero?