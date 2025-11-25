Lo Schiaffo | in anteprima esclusiva una clip della storia familiare con super poteri
Una bambina dopo una schiaffo ottiene dei poteri telepatici che le permettono di spiare i genitori in ogni luogo e circostanza. Una storia originale sulla privacy e sui limiti del controllo in una famiglia che esce in sala il 27 novembre con Lucky Red. Ve ne presentiamo in anteprima esclusiva una clip di Lo Schiaffo. 🔗 Leggi su Comingsoon.it
