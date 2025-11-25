Lo fa solo una volta avete notato? Francesca Fagnani a Belve il dettaglio non sfugge

Torna in onda una nuova puntata di Belve e ancora una volta i riflettori non si accendono solo sugli ospiti, ma soprattutto su Francesca Fagnani, padrona di casa e icona di stile. Oggi, martedì 25 novembre, il programma di Rai 2 conquista di nuovo la prima serata con un dettaglio che non passa inosservato: la conduttrice abbandona il suo consueto total black per presentarsi in un look completamente bianco. Una scelta che sorprende il pubblico e che nasconde un motivo preciso, legato a una tradizione che si ripete in ogni edizione. Settimana dopo settimana, il format si regge su interviste dirette e senza filtri, e in questo quarto appuntamento sul temuto sgabello arrivano Martina Colombari, Filippo Magnini e Orietta Berti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

