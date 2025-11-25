lo chef nino di costanzo firma i menu di natale e capodanno al de bonart naples curio collection by hilton

NAPOLI – Un Natale sospeso tra arte e luce, un Capodanno ispirato al mito e alla rinascita: l’hotel de Bonart Naples, Curio Collection by Hilton si prepara a celebrare le festività con due eventi esclusivi che uniscono alta cucina, design e identità partenopea. Situato in Corso Vittorio Emanuele 133, nel quartiere elegante di Chiaia a Napoli, il de Bonart Naples – l’indirizzo dell’alta ospitalità parte di Caracciolo Hospitality Group – propone un connubio tra charme storico – l’edificio risale al 1870 – e design contemporaneo, diventando un punto di riferimento anche durante le festività. Con la firma gastronomica e la direzione artistica dello Chef Nino Di Costanzo – 2 Stelle Michelin al Ristorante Danì Maison di Ischia – il Ristorante Deschevaliers – il cui nome è ispirato all’opera Totem dell’artista napoletano Sergio Fermariello, che evoca la figura del cavaliere come simbolo di ricerca e scoperta – dell’hotel de Bonart – e il Resident Chef Antonio Autiero – per il primo anno, ha creato due menu speciali che sono protagonisti nelle due esperienze dedicate alle festività, in pura emozione estetica e sensoriale: “Noël de Chance” e “La Notte del Mito” Noël de Chance – Se c’è un gesto che a Napoli evoca da sempre superstizione è aprire un ombrello al chiuso, segno di sfortuna tramandato nei secoli dalla cultura della scaramanzia partenopea. 🔗 Leggi su Primacampania.it

