L’Nba sa che il futuro è dei salottini | la partita interessa poco conta la SuperLounge con barman e cena stellata
Le società sportive stanno rivoluzionando l’esperienza della partita. Puntano su ospitalità di lusso, club esclusivi e servizi personalizzati che trasformano gli stadi in veri centri di intrattenimento. In Nba dai Nets ai Wizards fino ai Cavaliers, le franchigie investono in lounge, ristorazione d’eccellenza e spazi sociali che combinano esclusività e comunità. L’obiettivo è offrire molto più della semplice visione della gara, attirando tifosi ultra-fidelizzati e ridefinendo il concetto di “premium”. Ne scrive Front Office Sports. Dai Brooklin Nets si mangia in raffinate sale di velluto. Il biglietto non è tanto una questione di dove ci si siede quanto di come si entra, si mangia, si entra in contatto e ci si rilassa. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
