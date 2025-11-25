Living history con Pietro Leopoldo
Arezzo, 25 novembre 2025 – . Domenica 30 novembre alle 17,30 al Museo delle Terre Nuove un viaggio teatrale per chiudere le celebrazioni dei 260 anni dall’insediamento del Granduca di Toscana. Ultimo appuntamento del calendario di iniziative per le celebrazioni dei 260 anni dall’insediamento di Pietro Leopoldo come Granduca di Toscana. Domenica 30 novembre alle 17,30 è in programma al Museo delle Terre Nuove un “”. L’iniziativa, a cura di Fondazione MUS.E, insieme al Comune di San Giovanni Valdarno, e realizzata con il contributo di Regione Toscana, propone un’esperienza di letture teatralizzate che daranno voce e corpo al protagonista di una stagione di straordinarie trasformazioni per la Toscana. 🔗 Leggi su Lanazione.it
