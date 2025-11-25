CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.57 Novara: Cambi-Tolok, Ishikawa-Herbots, Bonifacio-Baijens, De Nardi. 17.55 Le due squadre sono in campo, a breve i sestetti. Il palazzetto è semivuoto. 17.52 Novara si presenta dopo aver sconfitto Milano al tie-break e Macerata per 3-0, mentre il PGE è la terza forza del campionato polacco. 17.50 Novara partecipa alla competizione in virtù di una wild card, l’esordio sarà ostico nella tana della sempre insidiosa formazione polacca. In questo girone figurano anche le turche del Fenerbahce Istanbul (di Abbondanza e Orro) e il Benfica. 17.48 La partita inizierà alle ore 18. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE PGE Budowlani Lodz-Novara, Champions League volley femminile in DIRETTA: le Zanzare debuttano in trasferta