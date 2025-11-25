LIVE PGE Budowlani Lodz-Novara Champions League volley femminile in DIRETTA | le Zanzare debuttano in trasferta

Oasport.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.57 Novara: Cambi-Tolok, Ishikawa-Herbots, Bonifacio-Baijens, De Nardi. 17.55 Le due squadre sono in campo, a breve i sestetti. Il palazzetto è semivuoto. 17.52 Novara si presenta dopo aver sconfitto Milano al tie-break e Macerata per 3-0, mentre il PGE è la terza forza del campionato polacco. 17.50 Novara partecipa alla competizione in virtù di una wild card, l’esordio sarà ostico nella tana della sempre insidiosa formazione polacca. In questo girone figurano anche le turche del Fenerbahce Istanbul (di Abbondanza e Orro) e il Benfica. 17.48 La partita inizierà alle ore 18. 🔗 Leggi su Oasport.it

live pge budowlani lodz novara champions league volley femminile in diretta le zanzare debuttano in trasferta

© Oasport.it - LIVE PGE Budowlani Lodz-Novara, Champions League volley femminile in DIRETTA: le Zanzare debuttano in trasferta

Leggi anche questi approfondimenti

live pge budowlani lodzLIVE PGE Budowlani Lodz-Novara, Champions League volley femminile in DIRETTA: avvio con una trasferta in Polonia - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida valida per la prima giornata di Champions League di volley ... Segnala oasport.it

live pge budowlani lodzPGE Budowlani Lodz-Novara oggi in tv, Champions League volley femminile: orario, canale, streaming - Novara, incontro valido per la Champions League 2026 di volley femminile. oasport.it scrive

Statistiche PGE Budowlani Lódz - #VolleyWroclaw - Ricevi le ultime statistiche e i momenti migliori di PGE Budowlani Lódz - Segnala eurosport.it

Cerca Video su questo argomento: Live Pge Budowlani Lodz