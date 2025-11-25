LIVE PGE Budowlani Lodz-Novara 1-0 Champions League volley femminile in DIRETTA | le polacche dominano il primo set 25-20
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-5 Tocco vincente di Tolok da zona 2 1-4 Mano out Ishikawa da zona 4 1-3 Parallela di Tolok da zona 2 1-2 Diagonale stretta di Tolok da zona 2 1-1 Mano out Alsmeier da zona 4 1-0 Muro Leonkiewicz 25-20 Invasione Novara. Lodz vince un primo set a senso unico. Fallosa, poco determinata, la squadra di Bernardi che deve cambiare marcia 24-20 Diagonale stretta Buterez da zona 4 23-20 Errore al servizio Lodz 23-19 Mano out Storck da zona 2 22-19 Murooooooooooooooo Alsmeieeeeeeeeeeeeer 22-18 Fallo di posizione Lodz 22-17 Mano out Tolok da seconda linea 22-16 Vincente Damaske da zona 4, non bene la difesa novarese 21-16 La fast di Baijens 21-15 Muro Planinsek 20-15 Vincente Ishikawa da zona 4 20-14 Vincente Damaske da zona 4 18-13 Bincente Storck da seconda linea 17-13 Out il primo tempo di Planinsec 17-12 Muroooooooooooooooo Bonifacioooooooooooooo 17-11 Buterez vince il contrasto a rete 16-11 Vincente Buterez da zona 4 15-11 Mano out Tolok da zona 4 15-10 Pipe Buterez 14-10 Invasione aerea Lodz 14-9 Vincente Tolok da zona 2 14-8 Parallela di Tolok da zona 4 14-7 Tocco vincente di Storck 13-7 Pallonetto di Damaske 12-7 Diagonale da zona 4 di Damaske 11-7 Pipe di Tolok 11-6 Ancofra ace Planinsec 10-6 Ace Planinsec 9-6 Diagonale out Tolok da seconda linea 8-5 Damaske diagonale da zona 4 7-5 Tolok dalla seconda linea 7-4 Diagonale stretta Damaske 6-4 Grabka di seconda intenzione 17. 🔗 Leggi su Oasport.it
