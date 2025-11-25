LIVE Napoli-Qarabag Champions League calcio in DIRETTA | sfida agli azeri per la corsa ai play off

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20:40 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del match fra Napoli e Qarabag FK, quinta giornata della UEFA Champions League 20252026. 20:00 Ecco le formazioni ufficiali, ad un’ora dall’inizio del match: NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Oliveira; Neres, Lang; Højlund,. All. Antonio Conte. QARABAG FK (4-2-3-1): Kochalski; Jafarquliyev, Medina, Mustafazade, Silva; Bicalho, Jankovic; Zoubir, Andrade, Addai; Duran. All. Qurban Qurbanov. Buongiorno amici di  OA Sport  e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del match fra  Napoli  e Qarabag FK  valido per la UEFA Champions League 20252026. 🔗 Leggi su Oasport.it

