LIVE Napoli-Qarabag 2-0 Champions League calcio in DIRETTA | azzurri in vantaggio con i due gol di McTominay

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIV 90’+2? Conquista un calcio d’angolo il Qarabag. 90’+1? Esordio in Champions League per Antonio Vergara, classe 2003 che proviene dalle guovanili azzurre. 90? Sei minuti di recupero, concessi da Marciniak. 89? Ultime sostituzioni per il Napoli: fuori Neres e Buongiorno, dentro Vergara e Juan Jesus. 88? Ancora pericoloso il Qarabag, con Zoubir e Addai protagonisti, Napoli che, però, difende bene e non subisce tiri. 85? Ci prova Bolt con il destro, palla sopra la traversa. 81? Ci prova Addai da lontanissimo, parata plastica di Savic. 80? Gioca in modo fluido, ora, il Napoli. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Napoli-Qarabag 2-0, Champions League calcio in DIRETTA: azzurri in vantaggio, con i due gol di McTominay

