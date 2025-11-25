LIVE Napoli-Qarabag 1-0 Champions League calcio in DIRETTA | McTominay porta avanti gli azzurri

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 66? Doppia occasione per Højlund! Il danese ci prova prima di testa con la parata di Kochalski, e nell’azione successiva il suo tiero di mancino viene respinto dalla difesa azera. 64? GOL DEL NAPOLI!!! Calcio d’angolo per il Napoli dopo la parata di Kochalski su Gilmour, dopo la respinta del portiere polacco McTominay butta la palla in rete con la testa. 63? Sostituzione per Conte: fuori Beukema e dentro Politano. Napoli che passa al 4-2-4 con Lang, Højlund, Neres e Politano in attacco. 62? Occasione per Neres in area di rigore, che ci prova con il sinistro, para Kochalski. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Napoli-Qarabag 1-0, Champions League calcio in DIRETTA: McTominay porta avanti gli azzurri

Altri contenuti sullo stesso argomento

#UCL – Goal Alert: Napoli *1-0 Qarabag *(McTominay 65’) #SSFootball Vai su X

Champions League, dopo 45' Napoli-Qarabag 0-0 e Bodo Glimt-Juventus 1-0 Domani sfida Atletico Madrid-Inter e Eintracht-Atalanta. Segui tutti gli aggiornamenti su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2025/11/calcio-champions-league-girone-unico-q - facebook.com Vai su Facebook

Napoli – Qarabag Diretta Tv e Streaming Live Champions League - Qarabag in Diretta Tv e Streaming Live, 5° Giornata Champions League, Martedì 25 Novembre ore 21:00. Scrive stadiosport.it

DIRETTA Champions, Bodo-Juve 1-1 e Napoli-Qarabag 0-0 | Annullato il vantaggio di Miretti LIVE - Juventus e Napoli Qarabag sono le due partite delle italiane impegnate in Champions League oggi martedì 25 novembre: diretta live ... Segnala calciomercato.it

Napoli-Qarabag, il risultato in diretta LIVE - L'attaccante del Napoli Rasmus Højlund ha segnato sette gol in nove presenze in Champions League, e dall'inizio della stagione 2023/24 la sua percentuale realizzativa del 47% (7/15) è la migliore tra ... Segnala sport.sky.it