LIVE Napoli-Qarabag 0-0 Champions League calcio in DIRETTA | si chiude il primo tempo
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 45? Termina senza recupero la prima frazione. 43? Fischiato un fallo a McTominay in area del Qarabag, punizione dalla propria area per gli azeri. 43? Giallo per Medina, autore di un fallo su Lang, punizione per il Napoli. 40? Incredibile occasione per Di Lorenzo! Il capitano del Napoli si ritrova, da solo, in area di rigore ma inciampa al momento del tiro e riesce a guadagnare, semplicemente, un calcio d’angolo. 39? Ruba palla Højlund, che innesca per Neres gestito bene da Medina. 36? Dall’altra parte ci prova Addai con il destro, che trova una deviazione e il calcio d’angolo. 🔗 Leggi su Oasport.it
