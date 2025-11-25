LIVE Napoli-Qarabag 0-0 Champions League calcio in DIRETTA | inizia la seconda frazione

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 49? Ammonito Lang per un fallo su Addai, l’esterno offensivo del Napoli ha preferito fermare la ripartenza azera. 48? Ci prova Duran con il sinistro dal limite sinistro dell’area di rigore, parata semplice per Milinkovic-Savic. 46? Inizia il secondo tempo! Nessuna delle due squadre ha effettuato sostituzioni 22.00 L’unico ammonito nella prima frazione è Medina, per un fallo su Lang. 21.57 David Neres è stato il giocatore più pericoloso in campo: il brasiliano ha svariato in attacco da destra a sinistra, mettendo in difficoltà la difesa azera con velocità e dribbling. 🔗 Leggi su Oasport.it

