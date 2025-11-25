LIVE Napoli-Qarabag 0-0 Champions League calcio in DIRETTA | inizia la partita

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1? Inizia la sfida! 20.59 Oggi è il quinto anniversario dalla scomparsa di Diego Armando Maradona, nello stadio che porta il suo nome oggi il Napoli affronta il Qarabag. 20.58 Il boato del Maradona a chiudere l’inno della Champions, tutto pronto per l’inizio. 20:55 L’altra squadra impegnata questa sera è la Juventus, che affronta fuori casa il BodøGlimt. 20:52 Per il Napoli assenti per infortunio Meret, Spinazzola, Anguissa, Gilmour, De Bruyne e Lukaku, per il Qarabag assente Malinowski, causa infortunio dell’ultimo momento. 20:49 Il Napoli dovrà fare affidamento sul livello tecnico superiore rispetto agli avversari, ma anche il fattore campo è un’arma aggiuntiva. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Napoli-Qarabag 0-0, Champions League calcio in DIRETTA: inizia la partita

